AVASTUS ⟩ Millal on parim aeg treenimiseks? Naistel ja meestel on see aeg erinev

New Yorgi Skidmore'i kolledži tervise- ja inimfüsioloogiateaduste osakonna professor Paul J. Arciero rääkis BBC-le, et parim aeg treenimiseks on siis, kui inimesed selleks aega leivavad. Siiski on kindlaks tehtud, et teatud ajaperioodil saavutavad treenijad tõenäolisemalt oma eesmärgid.