Paljajalu aeg

„Appi, mu varbad on kinni seotud!“ võiks mõelda beebi oma esimeste papude kohta. Õnnelik on see lapsuke, kellel lubatakse oma esimene samm teha paljajalu. Veelgi õnnelikum on aga inimene, kes hoiab paljajalu liikumise kommet elukestvalt. Vaatleme üheskoos, kas paljajalu on lihtsalt mõnus kõndida või mõjutab see ka kõnnikvaliteeti.