Al­les 90nda­te al­gu­ses ar­vas WHO, et te­ge­mist on vä­hi­te­ki­ta­ja­ga. Õn­neks on see ja­ma nüüd­seks ära klaa­ri­tud ning on sel­gu­nud hoo­pis, et koh­vil on näi­teks melanoomi, ees­näär­me­väh­ki, mak­sa­väh­ki ja tsir­roo­si (mak­sa­rak­ku­de kär­bu­mi­ne ja si­de­koe­ga asen­du­mi­ne) en­ne­tav toi­me.