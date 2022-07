Need lihased on orgasmi saamisel eriti olulised

Naistel tekib erutus kliitori eesnaha liigutamisest, paraneb kliitori verevarustus ja vaagnapõhjalihased pingulduvad orgasmi hetkel. Meestel aitavad vaagnapõhjalihased saavutada erektsiooni ja ejakulatsiooni.

Suurem osa kliitori erektiilsest koest paikneb peidus naha all. Kliitor on ainus organ inimkehas, mis on mõeldud ainult naudingu eesmärgiks. Erutudes suureneb kliitor mitu korda. Kui meestel on vaja järglaste saamiseks saavutada erektsioon ja ejakulatsioon, siis naised ei pea järglaste saamiseks saavutama orgasmi.

Hiljutine Itaalia uuring leidis, et ainult 15 protsenti naistest teadis oma tupe anatoomiat. 76 protsenti naistest ei olnud kuulnudki sellest, et võiks iseennast uurida ning vaadelda jalgade vahelt. 61 protsenti naistest suhtub oma genitaalidesse häbi ja piinlikkustundega. Ainult 23 protsenti naistest otsib meditsiinilist abi, kui on enesevaatluse käigus avastanud võimalikke kõrvalekaldeid oma kehas. 69 protsenti naistest soovib saada rohkem informatsiooni tupe anatoomiast, tervisest ja enese kontrollimisest. Kõige lihtsam viis selleks on näiteks kasutada peeglit.

Lisaks selgus, et ainult 18.4 protsenti naistest saavad orgasmi vaginaalsest vahekorrast. 80 protsenti naistest vajavad orgasmi saamiseks lisaks midagi muud. 36.6 protsendil naistest on vajalik kliitori stimulatsioon vahekorra ajal, et saavutada orgasmi. Lisaks vastasid 36 protsenti naistest, et orgasmi saavutamiseks pole kliitori stimulatsiooni vaja, aga tänu sellele, on orgasmid palju paremad. 10 protsenti naistest pole kunagi kogenud orgasmi. 18 protsenti naistest ei julge kasutada vibraatorit, sest kardavad, et see mõjub halvasti nende partneri egole. Väga oluline on naistel õppida tundma oma keha ja rahuldada iseennast enne kui partnerit õpetada.