Teadlased selgitavad, miks kaob pärast rasket trenni söögiisu

Kas see tähendab, et intensiivne treening toob kaasa kaalulanguse? Mitte just. Uuring on tuvastanud potentsiaalse mehhanismi, mille abil võib treening aidata kaasa rasvunud hiirte kehakaalu langusele. Vaja on täiendavaid uuringuid, et mõista, kas need mõjud söögiisule toimivad samamoodi ka inimestel.