Uneõde annab nõu, kuidas palavaga öösel välja puhata

Rutiin tagab hea une

Unerütmi reguleerivad ka valgus ja pimedus. Eestis on sellega suvel muidugi keeruline, sest ööd on meil ju valged. See on ka üks põhjus, miks tahame suvel olla kauem õues ja lükkame magamaminekut edasi. Kellel on valges raske uinuda, tasub aknad katta pimendavate kardinatega või kasutada magamisel unemaski. Naturaalne päikesevalgus on muidugi hea hommikul ärkamiseks, sest organism saab kohe aru, et nüüd algab aktiivne aeg.