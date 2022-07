Triatlonil osalev diabeetikute võistkond: sportimine aitab haigust ohjata

Kaasaegne diabeeditehnoloogia aitab veresuhkru kõikumist tuvastada

«Suure osa lisatööst võtab mult nüüd ära aga glükoosimonitooringu seade, mis kehale kinnitatuna annab mulle nii magades kui ka treenides märku, kui peaksin midagi sööma või insuliini süstima. Kuna aga minu menüü on juba üpris välja kujunenud ja tean, kuidas see minu veresuhkrut mõjutab, siis suuri muresid mul veresuhkru stabiilsena hoidmisega ei ole,» kirjeldab Mikiver diabeetiku igapäevaseid täiendavaid kohustusi.

Mikiveri sõnul on tema sportlik sooritusvõime kahtlemata parim siis, kui kõik tervisenäitajad, sealhulgas veresuhkur on korras. Ja kuigi teismeeas sai palju oma tulemustes diabeeti süüdistatud, siis tegelikkuses on tema hinnangul võimalik diabeeti ja sporimist ideaalselt ühildada.

Kõik kolm nimetavadki Ironmani meeskonnavõistlusel osalemise ja oma kogemusest rääkimise peamise motivaatorina seda, et ka teised diabeetikud näeksid võimalust sporti teha ja kehaliselt aktiivne olla. Arvestades, et mõõdukal sportimisel on reeglina diabeedi ohjamisele positiivne mõju, siis parem on kindlasti seda proovida, kui proovimata jätta. Diabeedi tõttu midagi tegemata ei pea jääma, ütlevad Mikiver, Nõmm ja Lellsaar kui ühest suust.

Arst: sportlik liigutamine enamasti langetab veresuhkrut

Suhkruhaige inimene on nagu iga inimene, aga tema kõhunääre ei tooda insuliini. Ta peab seda ise korras hoidma ja temal on seetõttu tippsorti teha palju keerulisem, kuna see on üks täiendav asi, mida peab jälgima.

Sportimise ajal peaks hoidma veresuhkru normi piires. Seetõttu kestvusaladel tuleb arvestada veresuhkru tõstmise eesmärgil vahepeal söömisega. Lühikeste innetsiivsete alade puhul on lihtsam, kuna sellisel juhul piisab eelnevalt veresuhkru normi piires hoidmisest.

Enamjaolt on sportlik liigutamine veresuhkrut langetav. On erandeid, kus minnakse liiga kõrge veresuhkruga tasemega sportima ja sel juhul võib kehaline liikumine veel seda tõsta. Üleüldiselt sportimine aga langetab veresuhkrut ja on positiivne suhkruhaiguse ohjamisele. Sportimist me oma patsientidele kindlasti soovitame. Võistlussport ei ole igaühele, aga sportimist võiks iga diabeetik kaaluda.

Vastavalt sportimise intensiivusele tasub konsulteerida ka oma endokrinoloogia arstiga, et saada nõuandeid vastavalt enda raviplaanile. Kui treening kestab tunni ringis, siis pole erikorraldusi reeglina vaja teha. Aga kui treening kestab pikemalt, siis peavad olema kaasas ka söögid ja joogid. Eestis on alates sellest aastast esimese tüübi diabeetikutele väga hästi kättesaadavad glükoosimonitorid, mis on kindlasti abiks igale diabeetikule, et enda tervist jälgida.

Dr Marju Past, endokrinoloog