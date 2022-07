Eesti inimese tervist ja eluiga mõjutab elukoht

«Meie meeste tervise uuringu järel kuulsin rääkimas üht arsti, kes selgitas väga ilusasti, kuidas inimene tegelikult peab juba elukaare esimeses pooles hakkama tegutsema selle nimel, et ressurss, mis talle on tervises antud, ei saaks keskeas otsa. Meil elatakse tavaliselt kuni esimeste häiremärkideni niimoodi, et tulgu või veeuputus. Tegelikult peaks laduma vundamenti juba varem, sest looduse poolt antud võimalused ammenduvad kuskil keskeas ja seejärel ongi küsimus selles, kui palju sul reservi veel on: kas oled seda juurde kasvatanud või lased vanas vaimus edasi,» nendib Anneli Sammel, TAI terviseriskide ennetamise keskuse juht.

TAI direktor Annika Veimer sõnab, et terviseturunduse kampaaniate raames mõõdetakse inimeste teadlikkuse kasvu, kas sõnum jõudis kohale. «Teadlikkus on tegelikult olemas. Küsimus on pigem selles, kuidas saada inimene selle järgi käituma – see on võti,» kinnitab Veimer. See nõuab tema sõnul, et tervisliku valiku tegemine peab olema muudetud lihtsaks ja mõnikord peab see olema ka ainus valik.