PERHis kasutusele võetud ravimeetod parandab laste liikumisvõimekust

Põhja-Eesti regionaalhaiglas tehti kaks esimest selektiivse dorsaalse risotoomia operatsiooni. Haigla neurokirurg Andres Asseri sõnul läksid esimesed operatsioonid edukalt. Jalgade spastilise pareesi ja sellest tingitud liikumisprobleemide all kannatanud 7- ja 8-aastased patsiendid jätkavad ravi Tallinna lastehaiglas ja Haapsalu neuroloogilise rehabilitatsiooni keskuses.

Asser rõhutas, et tegemist on mitme haigla koostööprojektiga, milles osalevad Põhja-Eesti regionaalhaigla, Tallinna lastehaigla ja Haapsalu neuroloogilise rehabilitatsiooni keskus. Lisaks on regionaalhaigla neurokirurgidel olnud hea koostöö väliskonsultantidega Saksamaa tipphaiglatest.