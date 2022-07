AVASTUS ⟩ Pärast trenni saunas käimine avaldab tervisele üllatavat mõju

Soomes läbi viidud uuringust selgus, et peale treeningut saunas käimine annab täiendavat kardiovaskulaarset kasu, võrreldes lihtsalt treenimisega.

Ajakirjas American Journal of Physiology avaldatud uuringus leiti, et mõned südame-veresoonkonna reaktsioonid, mida keha saunas käies saab, on võrreldavad mõõduka intensiivsusega harjutustega.