Pirita kutsub randa tantsutrenni

Pirita linnaosa vanema asetäitja vanema ülesannetes Kaido Saarniit julgustab kõiki tantsutrennidega liituma. «Kõik huvilised on oodatud Pirita randa Ladina-Ameerika kuumade rütmide saatel salsa ja bachata samme harjutama. Oodatud on nii noored kui ka eakad ja varasem tantsukogemus pole oluline. Esimene tantsutund on juba täna õhtul ja kolm treeningut toimub augustis,» ütles Saarniit.