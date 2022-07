ME SAAME HAKKAMA ⟩ Appike, juba puhkus lõpeb!

Ei, see ei kõla meeldivalt. Veel enam – paljude inimeste arusaamist mööda on tegu imeliku nähtusega, mida enda ja teistegi juures on raske mõista. Puhkus peaks ju andma energiat ja hoogu uuteks töövõitudeks ning selle eeldusena muidugi fantastilise reipuse ja hoogsa meeleolu töökollektiiviga taasliitumiseks.