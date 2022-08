Loe, millised muutused toimuvad lapse ajus, kui ta magab vähem kui 9 tundi

Selgus, et ebapiisav uni lapseeas on seotud kognitiivsete raskuste tekkega hilisemas eas. See puudutab ka mälu ja probleemide lahendamist. Ebapiisav uni oli seotud ka vaimse tervise probleemidega (depressioon ja ärevus) ning impulsiivse käitumisega.

University of Maryland School of Medicine/ Medical Xpress

Foto: University of Maryland School of Medicine/ Medical Xpress

Piltidel on näha erinevusi hallaine mahus piisavalt magavate ja liiga vähese unega laste vahel. Mõõtmise hetkel tehtud tulemusi kajastab joonis A ja järeluuringu tulemused on näha joonisel B. Punased alad on struktuurid, mis vastutavad otsuste tegemise, impulsside kontrolli, mälu ja meeleolu reguleerimise eest.

«Leidsime, et lastel, kellel oli uuringu alguses ebapiisav uni (vähem kui üheksa tundi ööpäevas), oli vähem hallainet või väiksem maht ajupiirkondades, mis vastutasid tähelepanu ja mälu eest, võrreldes nende lastega, kelle uni oli pikem,» sõnas uuringu autor UMSOMi professor Ze Wang. «Need mõjud püsisid ka pärast kahte aastat, see tähendab, et see on murettekitav leid, mis viitab pikaajalisele kahjule,» lisas ta.