Rasvmaksa arengut võib proovida peatada tavaliste vitamiinidega

Need leiud võivad aidata inimesi, kellel on mittealkohoolne rasvmaksahaigus, mis on katustermin mitmesuguste maksahaiguste kohta, mis mõjutavad inimesi, kes joovad alkoholi vähe või ei kasuta alkoholi üldse. See mõjutab 25 protsenti kõigist täiskasvanutest maailmas ja nelja täiskasvanut kümnest Singapuris.