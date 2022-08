Miks tekivad öösel negatiivsed mõtted?

Muutused ajus võivad panna inimest maailma negatiivsemalt nägema, tegema impulsiivsemaid otsuseid ja üleüldiselt käituma nõnda, et see võib teda ennast kahjustada. Sealhulgas tegeleda asjadega, mis võivad sõltuvust tekitada. Näiteks mängida hasartmänge või kuritarvitada meelemürke, kirjutab Novaator .

Teadlased arvavad, et inimkeha ja -mõistus järgivad loomulikku 24-tunnist tegevustsüklit, mis mõjutab meie emotsioone ja käitumist. Evolutsiooniliselt on inimese bioloogiline kell seatud nii, et pärast keskööd peaks inimene magama, mitte aga ärkvel olema. Lühidalt öeldes on päevasel ajal ajutegevus häälestatud ärkvelolekule. Öösel tuleks aga magada. Tänapäeval ei saa aga miljonid inimesed iga öö unne suikuda.