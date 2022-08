Tallinna kesklinnas saab osaleda neljas vabaõhutrennis

«Kesklinna valitsus on korraldanud erinevaid tasuta treeninguid kogu suve jooksul. Juba juunis alanud tantsutrennidega otsustasime jätkata augustikuu lõpuni, sest huvi salsa ja bachata sammude õppimise vastu osutus niivõrd suureks ja on üha kasvanud – osalejaid on juba üle poolesaja. Augustis jätkuvad ka juulis alanud ja rahvarohkeks kujunenud joogatrennid.»

Osalejad on positiivse aspektina maininud ka seda, et need trennid ühendavad erinevaid põlvkondi – osalejate vanuseline spekter on väga lai. Joogatrennid toimuvad kolmapäeviti Hirvepargis ning tantsutrennid reedeti Reidi tee promenaadil Inglirannas. Ka enesekaitse ja jooksutrennid toimuvad Reidi tee promenaadil.