AVASTUS ⟩ Haigusest võib aidata kiiremini vabaneda üllatava aine kättesaadavus soolestikus

Leiud näitavad, et infektsioonide ajal võib soolestikus sisalduv suhkur olla immuunsusele kasulik ja aidata peremeesorganismil haigustekitajatest kiiremini vabaneda. Sellest lähtuvalt rõhutavad teadlased tervisliku seisundi saavutamiseks tasakaalustatud toitumise tähtsust.

On teada, et lümfotsüüdid ringlevad veresoontes, toimides jälgimissüsteemina, kuid on olemas spetsiaalne lümfotsüütide rühm, mis paikneb püsivalt kudedes. Õigeks toimimiseks on oluline, et rakud kohaneksid oma keskkonnaga. Antud uuringus tuvastasid teadlased, et teatud sooleseinas asuv lümfotsüütide rühm kohandab oma ainevahetust elukeskkonnaga.

«Ringlevad lümfotsüüdid veedavad suurema osa oma elust lümfisõlmedes, kus on suur energia kättesaadavus. Lümfisõlmed on justkui täis lõunasööke. Rakke saab püsivalt energiaga täita ja isegi toitu kaasa haarata, kui lümfotsüüdid lahkuvad lümfisõlmedest, et suunduda läbi keha ringlema,» selgitab uuringu juht dr Marc Veldhoen Medical Xpressis.

Kudedes paiknevatel lümfotsüütidel ei ole aga sama palju energiat. «Need rakud on pidevalt poolaktiveeritud ja valmis reageerima väljakutsetele, näiteks infektsioonidele. Leidsime, et need lümfotsüüdid on võimelised kohanema soolestiku keskkonnaga ja reguleerima oma aktiivsust sõltuvalt glükoosi kättesaadavusest,» ütleb Veldhoen.

«Need rakud kasutavad glükoosi kiiresti, et tekitada piimhapet või püruvaati –molekule, mida kasutatakse energia tootmiseks,» ütleb Vanessa Morais, samuti uuringus osalenud teadlane. Soolestikus asuvad lümfotsüüdid on võimelised tootma energiat kiiremini kui ringluses olevad lümfotsüüdid.

Testimaks, kas glükoos mängib rolli immuunvastuses infektsioonile, kasutasid teadlased hiirmudelit. Ilmnes, et soolepatogeeniga nakatunud hiirtel võib glükoosi kohalik kättesaadavus määrata lümfotsüütide aktiveerumise ja võimaldada infektsioonist kiiremini vabaneda.

Tulemused näitavad, et paiksed lümfotsüüdid on kohanenud oma keskkonnaga, mida kasutatakse infektsioonile kiireks reageerimiseks. Avastatud glükoosi kohaliku kättesaadavuse mõju näitab, et toitumine võib mõjutada soolestiku immuunrakke, rõhutades tasakaalustatud menüü vajadust.