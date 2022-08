Teadlased leidsid võimaliku seletuse omikrontüve kiirele levikule

Cedars-Sinai meditsiinikeskuse teadlased selgitasid, et mõned omikroniga nakatunud isikud ei pruugi oma nakkusest teadlikud olla, mistõttu tekib rohkem viiruse edasi kandmist.

«Uuringu tulemused viitavad sellele, et koroonasse nakatumise vähene teadlikkus võib olla viiruse kiire leviku põhjuseks,» märkisid teadlased.

Varasemad uuringud on näidanud, et vähemalt 25 kuni 80 protsenti koroonat põdevad inimesed ei pruugi haigussümptomeid kogeda. Võrreldes teiste variantidega leiti, et omikron põhjustab vähem tõsiseid sümptomeid, eriti vaktsineeritud isikutel.