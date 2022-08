Teadlased selgitasid välja, mis aitab koroonat eemal hoida

Analüüs viitab sellele, et iganädalane 150-minutiline mõõduka intensiivsusega või 75-minutilise suure intensiivsusega füüsiline aktiivsus näib pakkuvat parimat kaitset.

Varasemad uuringud on näidanud, et füüsiline aktiivsus võib vähendada nii nakatumise riski kui ka hingamisteede infektsioonide raskust, mis on vähemalt osaliselt tingitud selle võimest tugevdada immuunsüsteemi.