Mis on lennutromboos ja kuidas seda vältida?

USA haiguste kontrolli ja tõrje keskuse andmeil võivad olla trombi tekkest ohustatud aga ka need, kes reisivad rohkem kui neli tundi auto, bussi või rongiga.

Verehüübed võivad tekkida jalgade süvaveenides (pinna all olevad veenid, mis ei ole läbi naha nähtavad) reisi ajal, kuna inimene istub suletud ruumis pikka aega paigal. Mida kauem olla liikumatu, seda suurem on risk verehüüvete tekkeks. Paljudel juhtudel lahustub tromb ise. Tõsine terviseprobleem võib aga tekkida siis, kui osa trombist eraldub ja liigub kopsudesse, põhjustades veresoontes ummistuse. Seda nimetatakse kopsuembooliaks ja see võib lõppeda surmaga. Tervise kaitsmiseks ja verehüüvete tekkeriski vähendamiseks pikamaareisi ajal saab aga nii mõndagi ette võtta.