Nõuanded vanemale: mida teha, et lapsest ei kasvaks emotsionaalne sööja?

Meelelahutus ei kuulu söömise juurde

Kõige alus on see, et söömise ajal peaks tegelema ainult söömisega. Praegusel ajal, kus kõigil on palju tegemisi, kuid aega vähe, on kogu perega laua taga söömine suhteliselt harva esinev nähtus. Tegelikult on see aga väga oluline ning iga pere võiks eesmärgiks seada süüa õhtusöök koos laua taga. Kui see tõesti pole võimalik, siis võiks seda teha vähemalt nädalavahetustel.

Igal juhul on kindlasti oluline süüa laua taga ja keskenduda vaid söömisele, mitte teleka vaatamisele, ajalehe sirvimisele või nutitelefoni näppimisele. Selles osas peaksid vanemad ise olema lastele eeskujuks. Paraku tuleb aga tihti ette olukordi, kus juba imikueas õpetatakse lapsi söömise ajal kõrvaliste tegevustega tegelema. Siinkohal võiks näitena tuua imiku söötmise ajal multikate näitamise või mänguasjadega mängimise. Seda tuleks kindlasti vältida, sest see jääbki harjumusena väga kiiresti külge.

Toiduga lohutamine on karuteene

Toiduga lohutamine algab tegelikult igal inimesel juba siia ilma tulekuga. Ikka on ju nii, et kui imik nutab, pakutakse talle esimese asjana süüa. Tegelikult ei pruugi alati kõht tühi olla, ehk on lapsel lihtsalt väsimus, gaasid või liiga palav.