Öine söömine suurendas depressiooni ja ärevust

Meeskond leidis, et inimestel, kelle söögikorrad jaotusid päeva ja öö vahel, tõusis depressioonilaadne meeleolu tase 26 protsenti ja ärevuselaadne meeleolu 16 protsenti. Ainult päevaste söögiaegade rühmas osalejad seda tõusu ei kogenud, mis viitab sellele, et söögiaeg võib mõjutada meeleolu. Tulemused avaldati ajakirjas Proceedings of the National Academy of Sciences.