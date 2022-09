Vabaühendused: iga nelja sekundi järel sureb üks inimene nälga

New Yorki kogunenud maailmaliidritele edastatud ühisavalduses väljendasid 75 riigis tegutsevad ühendused, sealhulgas ka Oxfam, Save the Children ja Plan International, raevu järsult kerkiva näljataseme pärast.

Nende sõnul kannatab otsese nälja all «vapustav» hulk inimesi – 345 miljonit. Tegemist on arvuga, mis on enam kui kahekordistunud alates 2019. aastast.