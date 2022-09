Arst räägib, mis aeglustab veresoonte lupjumist

«Liikumise osa südamehaiguste ennetamisel on palju suurem, kui me sageli oskame ette kujutada. Regulaarne liikumine tagab pika kvaliteetse ja haigusteta elu,» ütleb arst ajalehes Tervise Meeter.

Toitumises annab kardioloogi sõnul häid tulemusi vahemeremaade dieet, kus on oluliseks osaks oliivid ja oliiviõli, milles sisalduvad monoküllastumata rasvhapped aitavad ateroskleroosi edasi lükata või suisa ära hoida. «Vahemeremaade dieedi baasil on läbi viidud mitmeid suuri uuringuid, mis on andnud tõenduspõhiseid positiivseid tulemusi. Südame-veresoonkonna haigusi ennetavad omadused on leitud ka rapsiõlil. Lihatoidud kuuluvad sealsesse menüüsse pigem harva ja rõhk on kalal, mida oleks tervislik tarbida vähemalt kaks korda nädalas. Piimatooteid tuleks tarbida mõõdukalt,» sõnab Viigimaa.

Täisväärtusliku menüü oluliseks komponendiks on täisteratooted. Magusate küpsetiste ja kommide asemel on vehemeremaade dieedis oluline osa hoopis puu– ja juurviljad ning marjadel. Headeks tervislikeks vahepaladeks on pähklid ja seemned. Pähkleid võiks päevas süüa 30 grammi.