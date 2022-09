AVASTUS ⟩ Koroona võib pugeda rasva sisse

Stanfordi meditsiiniteadlaste uuring näitab, et SARS-CoV-2 võib nakatada inimese rasvkude. Seda täheldati laboratoorsetes katsetes, mis viidi läbi bariaatrilise või südameoperatsiooni läbinud patsientidelt eemaldatud rasvkoega, mis hiljem nakatati SARS-CoV-2-ga. Seda kinnitasid ka surnud Covid-19 patsientide lahkamisel võetud proovid.

Rasvumine on riskitegur SARS-CoV-2 nakkuse tekkeks, samuti haiguse progresseerumiseks pärast nakatumist. Suurema haavatavuse põhjused ulatuvad lisaraskusest tulenevatest hingamisraskustest immuunreaktsiooni erisusteni.

Kuid uus uuring annab otsesema põhjuse: Covid-19 põhjustav viirus SARS-CoV-2 võib otseselt nakatada rasvkude (mida enamik meist nimetab lihtsalt «rasvaks»). See omakorda kutsub esile viiruse paljunemistsükli püsivates rasvarakkudes ehk adipotsüütides ja põhjustab rasvkoes olevates immuunrakkudes tugevat põletikku. Viimane muudab isegi nakatumata «kõrvalseisjad» rakud koes põletikuliseks.

«Kuna kaks igast kolmest Ameerika täiskasvanust on ülekaalulised ja enam kui neli neist kümnest on rasvunud, võib see olla murettekitav,» ütles endokrinoloogiaprofessor Tracey McLaughlin.