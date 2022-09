Biden manitseb ameeriklasi toitumisharjumuste parandamisele

President teeb pöördumise Valge Maja nälja, toitumise ja tervise konverentsil, mis on esimene omalaadne kohtumine enam kui poole sajandi jooksul. Tervislikuma ja saledama Ameerika loomist kogunevad arutama valitsusjuhid, akadeemikud ja aktivistid, ütles kõrge valitsusametnik.

Valge Maja teatel on eesmärk teha lõpp näljale ja vähendada toitumisega seotud haiguste levikut Ühendriikides 2030. aastaks.

Bideni plaan sõltub osalt täitevkorraldustest ja osalt kongressi heakskiidust, kuid kõrge valitsusametniku sõnul on see ambitsioonikusest hoolimata teostatav.

Üle 50 aasta tagasi korraldas sarnase dieedikonverentsi toonane president Richard Nixon. Valge Maja märkis, et USA ei ole sestsaati suutnud näljale lõppu teha ja on silmitsi dieediga seotud tõsise tervisekriisiga.

«Toidujulgeoleku ja dieediga seotud haiguste tagajärjed on tõsised, kaugeleulatuvad ja mõjutavad ebaproportsionaalselt ajalooliselt unarusse jäetud kogukondi,» teatas Valge Maja avalduses.

Samas märgiti, et paljud neist haigustest on ennetatavad ja sama hoobiga on võimalik aidata vaestel pääseda näljast.