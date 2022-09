Teadlased on tuvastanud lihtsa meetodi, mis aitab alandada vererõhku

Hüpertensioon ehk pidevalt ebatervislikult kõrge vererõhk, võib põhjustada mitmesuguseid terviseprobleeme, alates nägemise kaotusest kuni insuldi ja südameinfarktini. Seetõttu võtavad arstid seda tõsiselt. Tavaliselt suunatakse patsiente toitumist muutma ja rohkem treenima. Kui see probleemi ei lahenda, määratakse ravimid. Uue jõupingutuse käigus on teadlased uurinud uut tüüpi teraapiat vererõhu taseme vähendamiseks – resistentsuse hingamistreeningut.

Niinimetatud vastupanuhingamise treening hõlmab sisse- ja väljahingamist väikesest seadmest nimega POWERbreathe – iga päev mitu minutit. Seade sunnib patsienti aktiivselt kasutama hingamislihaseid, et sealt õhku läbi suruda ja kopsudesse tõmmata, muutes need tugevamaks. Teadlased leidsid, et see vähendab ka vererõhku. Seadet on juba mitu aastat kasutatud sportlaste, lauljate ja nõrkade kopsulihastega inimeste abistamiseks.