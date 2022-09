Saskia Alusalu 5 nõuannet, kuidas oma treeningkvaliteeti edukalt jälgida

«Asjaolu, mille peale me tihti ei mõtle, on see, et ka mõttetegevus kulutab väga palju energiat. Samuti kool, töö või ükskõik milline muu nii füüsilist kui ka vaimset pingutust nõudev tegevus,» ütles Alusalu.

«Meie keha on uskumatult võimekas ja suudab pea igasugust hullust taluda üpris pikka aega. Küll aga on ülemäärane koormus kehale pikas perspektiivis väga kurnav. Kiire elutempo ja stressirohke keskkonna tõttu on enamik inimesi pidevalt oksüdatiivses stressis. Meie rakud ei suuda taastuda, vananeme kiiremini ning oksüdatiivne stress soodustab muuhulgas ka põletike, südamehaiguste ja onkoloogiliste haiguste teket. Seetõttu on oluline, et inimesed võtaksid aega ka puhkamiseks ja taastumiseks. Vahel võib aidata lõõgastuda näiteks jooga, pilates või qigong.» lisas Alusalu.

5. Jälgi ka muid terviseandmeid

Tänapäeval on nutikell aksessuaar, mille kasutusvõimalused on laiemad kui ainult treeningul. Näiteks on need võimelised analüüsima unekvaliteeti, salvestama südame EKG-d, mõõtma vere hapnikusisaldust, vererõhku ja palju muud.

«Minu nutikella üks äge lisavidin on kehakoostise mõõtmine. Lihtsa vaevaga saab ära näha, palju on kehas vett, rasva ja lihaseid. Kindlasti on see treeningute jälgimisel oluline võimalus, et võrrelda oma keha seisundit, saada ülevaade treeningute efektiivsusest ja ennast motiveerida rohkem pingutama,» kommenteeris Alusalu.