Kas toitumisega on võimalik kõrget vererõhku kontrolli alla saada?

DASH toitumisplaan

Üks südamele kasulik toitumisplaan, mida kõrge vererõhu ohjamiseks soovitatakse, on DASH dieet, mille lühend tuleneb algupärasest toitumisplaani nimest inglise keeles (Dietary approach to stop hypertension). Kõrgvererõhutõve ohjamiseks mõeldud toitumisplaan ehk DASH dieet ei ole liigselt piirav – vastupidi, see sisaldab väga laia toiduainete valikut ning muudab menüü mitmekesiseks ja maitsvaks. Uuringud on näidanud, et DASH toitumisplaani järgimine on tõhus ja annab väga häid tulemusi ehk vererõhu alandamine õnnestub nii hüpertensiooniga inimestel kui ka neil, kellel seda haigust ei esine.