See dieet võib aidata ära hoida nii dementsuse kui ka kognitiivse languse

Ajakirjas JAMA Network Open avaldatud uuring näitab, et niinimetatud Vahemere dieedi järgimine võib vähendada mälu halvenemise riski ja kognitiivset langust. Uuring viidi läbi enam kui 6000 hispaanlase ja latiinost inimesega, kes järgisid regulaarselt Vahemere dieeti.

Uurijad leidsid, et dieedi range järgimine aitas vähendada Alzheimeri tõve riski.

«Leiud toetavad seda, mida teised uuringud on ka juba leidnud ning tugevdavad seost kognitiivse tervise ja Vahemere dieedi vahel,» sõnas dietoloog Danielle McAvoy.

Teadlaste meeskond juhtis tähelepanu ka sellele, et kuigi Vahemere dieeti on järjekindlalt seostatud madalama dementsuse riskiga, tuletavad nende tulemused meelde, et dieedi range järgmine aitab säilitada aju jõudlust ja tervist.