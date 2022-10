See igapäevane tegevus mõjutab ka vaimset tervist

Segatoidulise inimese jaoks on viis põhitoidugruppi võrdselt olulise tähtsusega ning igast neist võiks midagi süüa iga päev, varieerides valikut ka iga toidugrupi sees. Viieks põhitoidugrupiks on tärkliserikkad toidud (leib, pudrud, kartul), puu- ja köögiviljad ning marjad, piim ja piimatooted, toidugrupp kala-muna-(linnu)liha, ning lisatavate rasvade, pähklite-seemnete ja õliviljade toidugrupp. Koguseliselt enim tuleks süüa toite kahest esimesena mainitud toidugrupist. Iga päev peaks toidulaual (värskelt või roogade koostises) olema vähemalt viis peotäit puu- ja köögivilju ning marju. Selleks tuleks püüda igal toidukorral süüa köögivilju (nt lõikudena, salatina, supi koostises) ja magusad näksid asendada puuviljade-marjadega.

Keskmise eestlase toidulaud on tasakaalust üsna väljas. Seetõttu on üldine soovitus suurendada köögiviljade (sh kaunviljade), aga ka marjade, täisteratoodete, kala ning pähklite-seemnete söömist. Samal ajal peaksid väga paljud vähendama magusate piimatoodete (kohukesed, magusad kohupiimakreemid jne), liha (eriti just lihatoodete, nt vorstid, singid jne), magusate-soolaste näkside (kommid, šokolaadid, küpsetised, magusad joogid jne) ning ka alkoholi tarvitamist. Kui neid muudatusi tundub liiga palju korraga, siis on mõistlik alustada väikeste sammudega, et need muutuksid igapäevaelu normaalseks osaks ja oleksid ka pikema aja jooksul jätkusuutlikud.