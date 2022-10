Amazoni ootab kohtuasi suitsiidivahendite müümise eest

Kahe teismelise – 16-aastase Kristine Jonssoni ja 17-aastase Ethan McCarthy – vanemad ütlevad, et jaemüügiettevõte aitas kaasa alaealiste surmale, müües neile naatriumnitritit. See on toidu säilitusaine, mis on kõrge puhtusastme korral surmav.

Mõned Amazonis müüdavad naatriumnitrititooted on nii puhtad, et teelusikatäie allaneelamine võib lõppeda surmaga, ütles Goldberg. Hagejad väidavad, et veebipõhise suitsiidifoorumi postitustes räägitakse naatriumnitriti kasutamisest enesetapuks ning Amazon on saanud inimestelt negatiivseid hinnanguid ja kaebusi, et ettevõte ainet müüb.