Kui pea ja liigesed pidevalt valutavad, võib põhjuseks olla levinud probleem

Võimalus on ka minna probleemiga toitumisnõustaja- või terapeudi konsultatsioonile, et koos toitumispäevik üle vaadata ning kahtlusalused toiduained kaardistada. Abistava vahendina saab järgmise sammuna kasutada katseeksitusmeetodit, välistades kahtlusalused toiduained menüüst 3-6 nädalaks, mõnel juhul ka kauemaks. Uuesti võib neid menüüsse lisada Tamme sõnul ükshaaval, et jälgida organismi reaktsiooni 3-4 päevase intervalliga.

Proovides täiesti uusi maitseid, tuleks teha seda ühe uue toidu kaupa, samal põhjusel, et jälgida, kuidas organism uuele toidule reageerib. Tamm ütleb, et ta kogemus on näidanud, et inimene oskab tegelikult oma keha väga hästi kuulata, kui ta võtab selleks aega.

«Tõsiste allergiliste sümptomite või näiteks laktoositalumatuse kahtluse korral soovitaksin konsulteerida esmalt perearstiga, kes siis vajadusel suunab juba eriala spetsialist vastuvõtule,» lisab Tamm.

Gluteeni- ja laktoosivaba menüü ei tähenda alati tervislikku toitumist

Kuigi erinevaid tooteid, mis sobivad laktoosi- ja gluteenivaba dieedi korral, on võimalik osta pea igast suuremast kauplusest ka taskukohase hinnaga, siis keerukam on Tamme sõnul teha valikuid nii, et tulemuseks poleks menüüs valmistoodete osakaalu suurenemine. «Gluteeni- või laktoosivabale menüüle üleminek ei tähenda automaatselt tervislikumat toitumist,» räägib ta.

Piima ja piimatooteid menüüst välja jätta ei ole lihtne, sest need on paljudes toitudes peidetud kujul. Piima koostisosi sisaldavad ka ravimid ja toidulisandid. Nii soovitab Tamm alati hoolikalt tootesilte lugeda.