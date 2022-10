Lihtne argine toiming aitab koroonavaktsiinil paremini mõjuda

Uuringud on andnud veenvalt tõendust, et regulaarne füüsiline aktiivsus aitab ära hoida tõsiseid Covid-19 nakkuse tagajärgi, vähendades haiglaravi vajadust ja surmariski. Samamoodi vähendab neid riske vaktsineerimine.

Varem avaldatud uuringud kehalise aktiivsuse mõju kohta vaktsineerimise tõhususele erinevate infektsioonide vastu viitavad sellele, et see suurendab organismi antikehareaktsiooni, kuid polnud teada, kas see kehtib ka Covid-19 haigust põhjustava SARS-CoV-2 kohta, kirjutab Medical Xpress.