5 olukorda, mil seljavalu võib olla tõsise terviseprobleemi sümptom

Seljavalu võib olla äge, krooniline, aeg-ajalt korduv ning esineda kõikjal selgroo ümbruses. Enamik seljavalusid on ägedad ning põhjustatud traumast, kehvast rühist või ülekoormusest. Sageli leevenevad need paari päeva või nädala jooksul ning pole seotud mingi haigusega. Siiski on seljavalu puhulgi erandeid.

Teatud vähivormid. Seda haigust esineb küll harva, kuid seljavalu võib olla luukasvaja üks sümptomeid. Tuim, kuid püsiv seljavalu võib viidata selgroo, käärsoole, pärasoole või munasarjade kasvajale, kuid valu esinemine tähendab, et vähk on kehas juba levinud ning inimene kogeb tõenäoliselt ka muid sümptomeid. Kui mingi trauma, ülekoormus ega muu põhjus seljavalu esinemist ei selgita, tuleks rääkida sellest arstile.

Anküloseeriv spondüliit. Tegu on kroonilise põletikuga, mis mõjutab kogu organismi, kuid peamiselt lülisammast, põhjustades alaseljavalu ja lülisamba liikuvuse vähenemist. Püsiv seljavalu ongi üks selle haiguse esimesi märke, sest põletik suureneb ennekõike selgroo alaosas. Põletik põhjustab ka selja jäikust, eriti ilmneb see pärast pikka puhkeaega. Kui seisund progresseerub, liigub jäikus selgroos aina üles, kaela poole.

Seljaaju infektsioon. Selle võib põhjustada nii bakter kui ka seen ja see võib juhtuda kas juhuslikult või muu protseduuri käigus. Rohkem on ohustatud nõrga immuunsüsteemi või toitainepuudusega inimesed. Lisaks valule võivad teiste sümptomitena esineda peavalu, kaela kangus, külmavärinad ja palavik – nende puhul on oluline otsida arstiabi.