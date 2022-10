L´Oréali tooteid vähi tekkes süüdistav naine: kaotasin 28-aastaselt võimaluse emaks saada

Kodanikuõiguste advokaat Ben Crump, kaitsja Diandra Debrosse Zimmermann ja teised esitasid reedel Illinoisis 32-aastase Missouri elaniku Jenny Mitchelli nimel hagi. Seal väidetakse, et Mitchelli emakavähk oli otseselt põhjustatud tema regulaarsest ja pikaajalisest kokkupuutest ftalaatide ja muude hormoonsüsteemi kahjustavate kemikaalidega, mida leidub kostjate juuksehooldustoodetes.

Debrosse Zimmermann ütles esmaspäeval CNN-ile, et kohtuasi on märgiline mustanahaliste naiste jaoks, kes on kasutanud keemilisi juuksesirgendajaid, näiteks juukseid niiöelda lõõgastavaid aineid.