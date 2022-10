Tervisele kõige ohtlikumat keharasva on üsna kerge kaotada

Keharasv võib inimese tervist mõjutada erinevalt sõltuvalt sellest, kuhu rasv koguneb, kirjutab MyFitnessPal spordiblogi. Näiteks kätel, jalgadel ja tuharatel asuvat rasva nimetatakse subkutaanseks ehk nahaaluseks, kõhupiirkonnast leiame aga tõenäolisemalt vistseraalse rasva, mis tähendab, et rasv paikneb elundite ümber. Nahaalune rasv hoiab meid soojas, pehmendab kukkumist ning selles säilitatakse täiendavaid kaloreid. Ka vistseraalses rasvas säilitatakse energiat, kuid kuna see paikneb rohkem keha sisemuses organite ümber, siis katsuda seda me ei saa.

Rasva ülesanne ei ole aga pelgalt energiavarusid säilitada. See toodab ja vabastab kehas ka mitmeid hormoone. Kuna vistseraalne rasv asub organite ümbruses, on see tegelikult hormoonide vabastamiseks kehv asukoht. Lisaks võib vistseraalse rasva kõrge tase tõsta halva kolesterooli taset ja vererõhku ning muuta insuliinitundlikkust, mis omakorda tõstab II tüübi diabeedi tekkeriski.