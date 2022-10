Igale inimesele saab luua oma vähki raviva vaktsiini

Aastal 2016 andis hiiglaslik farmaatsiafirma Merck tollel ajal veel väiksele ravimeid arendavale ettevõttele Moderna 200 miljonit dollarit selleks, et välja uurida, kuidas saaks mRNA-d kasutada igale patsiendile ainuomase vähki väljaraviva vaktsiini loomiseks. See oli üsna julge samm, sest ühtegi mRNA tehnoloogial põhinevat ja veenvaid tulemusi näitavat vähivaktsiini polnud siis veel tehtud. Esimene vähki raviv vaktsiin, mis tehtud teise tehnoloogiaga, oli registreeritud alles 2010 ning sellegi tõhusus polnud kuigi muljetavaldav.

Koroonapandeemia tõi mRNA tehnoloogial põhinevad koroonavaktsiinid ja hulganisti uusi teadmisi immunoloogiast ning sellestki, kuidas vaktsiinide loomise tehnoloogilistest kitsaskohtadest üle saada. Algses lepingus oli juttu ka sellest, et kui Moderna saavutab edu, võib Merck lisa maksta ning asuda koos Modernaga vähivaktsiine väljatöötama ja turustama. Nüüd selgub, et Merck ongi maksnud Modernale 250 miljonit dollarit lisaks, mis viitab, et nende mRNA vähivaktsiinid on väga lootustandvasse seisu jõudnud.

mRNA ehk infoRNA kannab piltlikult öeldes edasi geenis salvestatud infot, kuidas kindlat valku moodustama peab.

Praeguseks on teada, et Merck katsetab nahavähivastast ja isikupärastatud mRNA vaktsiini 2. faasi kliinilises uuringus. Lisaks kasutatakse uuringus Mercki immunoloogilist vähiravimit pembrolizumabi, mis on juba kasutusel melanoomi raviks.

Pikaajaline koostöö, mis ühendab Mercki teadmised immuno-onkoloogiast Moderna teedrajava mRNA-tehnoloogiaga, on loonud uudse ja isikupärastatud lähenemisviisi, selgitab Mercki üks juhtidest Eliav Barr.