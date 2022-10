Praxis: noorte liikumisvähesuse lahendamiseks tuleb kuulata ka noori

Soovitusliku liikumisaktiivsuse normi täitmiseks on üks parimaid viise juhendatud sporditreeningud. Praxise analüüsist selgus, et treeningutes osalemise takistus on noorte muude kohustuse kasv gümnaasiumieas ning sporditreeningute varajane spetsialiseerumine tippspordile. Veerand analüüsi jaoks intervjueeritud noortest pidas tippspordile orienteeritust neile ebasobivaks. Gümnaasiumi-ealiste suunatud treeningud on noorte hinnangul suunatud sageli tippspordile. See aga ei sobi noortele, kes soovivad trenni teha kehalise aktiivsuse hoidmiseks, mitte tipptulemuste saavutamiseks.