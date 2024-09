Kaks minutit seda tegevust päevas vähendab surmariski

Tulemused näitavad, et lühikesed, kuid jõulised kehalise aktiivsuse «puhangud» kogu nädala jooksul võivad aidata meil kauem elada, selgitas uuringu autor dr Matthew N. Ahmadi Sydney ülikoolist. Ta arvab, et ajapuuduses inimestele on see suurepärane lahendus kehalise aktiivsuse suurendamiseks.

Teises uuringus, mis avaldati samas ajakirjas, leiti, et teatud füüsilise aktiivsuse korral on intensiivsuse suurendamine seotud südame-veresoonkonnahaiguste tõenäosuse vähenemisega. «Meie uuring näitab, et see ei ole mitte ainult aktiivsuse hulk, vaid ka intensiivsus, mis on oluline südame-veresoonkonna tervisele,» ütles uuringu autor dr Paddy C. Dempsey, kes teeb teadustööd Leicesteri ja Cambridge’i ülikoolis ning lisaks Bakeri südame- ja diabeediinstituudis Melbourne’is.