Magnetbakterid, mis viivad vähivastased ravimid kasvajatesse

Bakter kui ravimitranspordi vahend

Sellised bakterid võivad tulevikus kanda vähivastaseid ravimeid. Oma rakukultuuri uuringutes kinnitasid teadlased bakteritele liposoomid (rasvataoliste ainete nanosfäärid). Nad märgistasid need liposoomid fluorestsentsvärviga, mis võimaldas neil Petri tassil näidata, et bakterid olid tõepoolest toimetanud oma "lasti" vähikoe rakkudesse, kuhu see kogunes. Ravitööks täidetakse liposoomid vähivastaste ravimitega.

Baktereid saab kasutada ravimina

Bakterite kasutamine ravimite valmistamiseks on üks kahest viisist, kuidas bakterid võivad vähivastases võitluses aidata. Teine lähenemine on üle saja aasta vana ja praegu uuritakse seda taas intensiivselt - kasutatakse teatud bakteriliikide loomulikku kalduvust kahjustada kasvajarakke. See võib hõlmata mitut mehhanismi. Igal juhul on teada, et bakterid stimuleerivad teatud immuunsüsteemi rakke, mis seejärel kasvaja elimineerivad.

Praegu uuritakse näiteks E. coli bakterite efektiivsust kasvajate vastu. Tänapäeval on võimalik sünteetilise bioloogia abil baktereid muundada, et parandada nende ravitoimet, vähendada kõrvaltoimeid ja muuta need ohutumaks.

Mittemagnetiliste bakterite muutmine magnetilisteks

Kuid bakterite loomupäraste omaduste kasutamiseks on vaja lahendada küsimus, kuidas need bakterid jõuavad tõhusalt kasvajasse. Kuigi baktereid on võimalik süstida otse kehapinna lähedal asuvatesse kasvajatesse, ei ole see võimalik sügaval kehas olevate kasvajate puhul. Siin tulebki appi professor Schürle mikrorobootiline kontroll. „Usume, et saame kasutada oma tehnilist lähenemist bakteriaalse vähiravi tõhususe suurendamiseks,“ ütleb ta.

Vähiuuringutes kasutatud E. coli ei ole magnetiline ja seega ei saa seda magnetväljaga juhtida. Üldiselt on magnetiline reageerimisvõime bakteritel väga haruldane nähtus. Magnetospirillum on üks väheseid bakterite perekondi, millel see omadus on. Schürle tahab seetõttu muuta ka E. coli bakterid magnetiliseks. See võib ühel päeval võimaldada magnetvälja abil kontrollida ka neid ravibaktereid, millel puudub loomulik magnetism.

Uuring avaldati ajakirjas Science Robotics.