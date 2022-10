Diabeedi tekkele paneb päitsed pähe üllatavalt lihtne moodus

«Põhisõnum on see, et madala süsivesikute sisaldusega dieet võib olla kasulik lähenemisviis II tüüpi diabeedi ennetamisel ja ravimisel, kuigi on vaja rohkem uurida,» ütles juhtivautor Kirsten Dorans, Tulane'i ülikooli epidemioloogiadotsent.