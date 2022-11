Hea uni kasvatab naiste ambitsioone

Neuroteaduse uuringud on näidanud, et naised kipuvad kogema suuremat emotsionaalset reaktiivsust ja vähem emotsioonide reguleerimist kui mehed ning seda võivad tugevdada kultuurilised stereotüübid naiste kui emotsionaalsemate kohta. Samal ajal avaldavad stereotüübid, et mehed on naistest ambitsioonikamad, meestele tõenäoliselt suuremat survet ettevõtte karjääriredelil tõusta. Nii ei pruugi kehv unekvaliteet mehi karjääriambitsioonides eriti heidutada.