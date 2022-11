Uneekspert Kene Vernik soovitab: kuidas kiiresti ja kvaliteetsesse unne suikuda?

Hiljutisest Samsungi tellitud küsitlusest selgus, et 63 protsenti Eesti inimestest magab iga öö 6-7 tundi ja kaheksa protsenti kõigest 4-5 tundi. Veerandi hinnangul tuleb neil unetunde kokku kaheksa ja rohkemgi. Sama uuringu järgi on natuke üle poolte ehk 51 protsenti Eesti inimeste hinnangul üheks nende kehva une põhjuseks stress. 30 protsenti vastanutest arvas, et just stressi tõttu on nende uni kerge ja nad ärkavad öö jooksul mitu korda üles.

Uneekspert Kene Vernik märkis, et täisealine võiks magada ööund vähemalt 7.5 – 8.5 tundi. «On oluline, et inimene puhkaks end välja. Vastasel juhul ongi ta vastuvõtlik paljudele erinevatele stiimulitele, mis tema keha ärritab. Vähese une tagajärjel hakkab keha öösel tootma stressihormooni kortisooli ja see kurnab ära kogu keha. Inimene on rohkem ärevam, ärritunud, ärgas, väsinud, kurnatud. Seega unetus ja vähene uni võib viia kogu keha väga kiiresti stressi,» selgitas Vernik.

Kene Vernik Foto: Erakogu

«Muidugi võib stressirohke olukord vastupidi mõjutada ka und. Tihti ei suuda inimesed uinuda õhtul, sest palju erinevaid muremõtteid on peas, see kurnab keha ja hoiab meid tugevas stressi nõiaringis,» märkis Vernik.