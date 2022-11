See igapäevane jook võib pakkuda kaitset koroona eest

Uurijad avastasid, et kohvis leiduv keemiline ühend klorogeenhape pärsib koroonaviiruse Sars-CoV-2 ogavalgu kinnitumist rakumembraanidel leiduvale retseptorvalgule ACE-2. Just nende valgumolekulide omavaheline põkkumine võimaldabki viirusel rakku tungida ja haigusnähte põhjustama hakata.

Katse näitas, et kohvile iseloomulikus kontsentratsioonis klorogeenhape harvendas ogavalgu ja ACE-2 kokkuklõpsamisi umbes 50 korda. Kahesajas milliliitris kohvis on tavaliselt umbes sada milligrammi klorogeenhapet.

Kas kohvil on samasuunaline toime ka inimese kehas, seda teadlased praegu ei uurinud. Kindel on see, et suurema osa keharakkude juurde jõuab kohvist pärit klorogeenhapet märksa väiksemas kontsentratsioonis, kui seda leidub kohvis.