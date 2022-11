Söömasööstu-rasvumist ravitakse Parkinsoni tõve ravimeetodiga

On selline söömishäire, mille puhul söömasööstud on sisuliselt pidurdamatud. Seda nimetatakse ülesöömiseks - inglise keeles on selle nimetuseks binge eating disorder. Tegemist on kroonilise, kontrollimatu, emotsionaalse ülesöömisega. Selle tunnuseks on liigsöömishood ehk söömasööstud, millega tarbitakse päevasest soovitatud toidukogusest oluliselt rohkem toitu, kuid erinevalt näiteks buliimiast ei püüta tarbitud toitainetest lahti saada.