Kas söömise kujutlemine aitab vähem süüa?

Pittsburghis asuva Carnegie Melloni ülikooli (Carnegie Mellon University) teadlased viisid läbi viis uuringut, et saada teada, kuidas «pidev söömise kujutlemine» söömist tegelikult mõjutab.

Ühes uuringus paluti osalejatel ette kujutada, et nad teevad ühte tegevust järgemööda 33 korda. Üks rühm pidi ette kujutama, et paneb 33 veeranddollarist münti müntidega töötavasse pesumasinasse. Teisel rühmal paluti ette kujutada 30 veeranddollarise panemist pesumasinasse ja üksteise järel kolme M&M söömist.

Need, kes pidid ette kujutama 30 M&Mi söömist, sõid oluliselt vähem komme kui need, kes pidid teisi tegevusi ette kujutama. Nad sõid umbes kaks kommi võrreldes teiste rühmade keskmiselt viie kommiga. Seda tulemust kinnitasid mitmed teised samade uurijate poolt läbi viidud ja sama ülesehitusega uuringud.

Nii et kui teil tekib küpsiseisu, kuid te ei taha kiusatusele järele anda, «püüdke endale ette kujutada, kuidas te ampshaaval küpsist sööte,» selgitas uurimuse autor, sotsiaalteaduste dotsent ja otsustamisprotsessi spetsialist Carey Morewedge. Ta on psühholoog, kes uurib hinnangute andmist ja otsuste tegemist.

Teises uuringus avastas Morewedge, et need, kes lihtsalt M&M-ide söömisele mõtlesid, sõid rohkem komme kui need, kes nende söömist ette kujutasid, edastab kliinik.ee.