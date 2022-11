Lihtne tegevus, mis aitab vähendada nii südamehaiguste, vähi kui ka dementsuse riski

Sammude arv . Sea eesmärgiks umbes 9800 – 10 000 sammu päevas. Uuringud näitavad, et iga 2000 sammu kohta väheneb südamehaiguste, vähi ja enneaegse surma risk 10 protsenti. Lisaks võib 10 000 sammu tegemine vähendada dementsuse riski 50 protsendi võrra. Uuringust selgus, et 25 protsenti väiksem risk oli neil, kes kõndisid päevas umbes 3800 sammu.

Millise tempoga peaks kõndima? Minutis tuleks teha 80–112 sammu. Kõndimise tempo võrdlemiseks lõid teadlased kaks kategooriat: need, kes kõndisid 40 sammu minutis, mis on tavaline tempo, millega inimesed ühest punktist teise liiguvad ja need, kes kes kõndisid rohkem kui 40 sammu minutis. Pärast osalejate andmete ülevaatamist ligi seitse aastat hiljem leiti kõige rohkem tervisele kasulikke omadusi neilt, kes kõndisid reipamalt. Sellesse rühma kuulusid inimesed, kes kõndisid umbes 80 sammu minutis, mis vähendas südame-veresoonkonnahaiguste, vähi ja enneaegse surma riski rohkem kui teisel rühmal, ütlesid uuringu autorid. Kiiremas tempos kõndimine osutus kasulikuks ka dementsuse riski vähendamisel. 112 sammu minutis kõndinud inimesed suutsid haigusseisundi riski vähendada 38 protsenti, kirjutab CNBC Make It.