Paanikahoog - traumaatiline kogemus, mis jätab jälje pikaks ajaks

Paanikahooge võib põhjustada erinevad stressitegurid nagu traumaatilised sündmused, rahalised mured või isegi avalik esinemine. Kuid episoodid võivad tekkida ka ootamatult, ilma ühegi kindla vallandajata.

Kui inimesed kogevad intensiivset stressi, aktiveerib see sümpaatilise närvisüsteemi. See on närvide võrgustik, mis käivitab «võitle või põgene» reaktsiooni tajutavale ohule. Kehast vabanevad kemikaalid nagu adrenaliin ja norepinefriin, mis põhjustavad kiiret pulssi, pupillide laienemist ja higistamist.

Paljud teadlased usuvad, et paanikahood võivad tekkida siis, kui aju ei suuda korralikult saata sõnumeid prefrontaalse ajukoore ja amügdala vahel. Esimene neist on seotud loogika ja arutluskäiguga, teine reguleerib emotsionaalset regulatsiooni. Paanikahoo ajal on amügdala hüperaktiivne, samas kui prefrontaalne ajukoor on vähem reageeriv.

Kes saavad paanikahoo?

Igaüks meist võib seda kogeda. Risk on kõrgem aga teismeliste ja 20-aastaste inimeste puhul. Kui teil pole 45. eluaastaks paanikahoogu olnud, on vähem tõenäoline, et see üldse tekib.

Naistel on paanikahoogude tõenäosus rohkem kui kaks korda suurem kui meestel, teadlased pole täiesti kindlad, miks see erinevus eksisteerib.

Kuidas leevendada paanikahoogu?

Kui teil pole varem paanikahoogu esinenud ja tekib valu rinnus ning õhupuudus, siis tasub pöörduda erakorralise meditsiini osakonda, sest on võimalik, et tegemist on südameprobleemiga.