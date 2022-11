Spordihommik pani taas hulgaliselt tervisesportlasi liikuma

Spordihommiku traditsiooni algataja, linnapea Mihhail Kõlvart ütles, et spordihommik pakkus palju positiivseid emotsioone. «Hea meel oli juhtida trenni ja pakkuda koos teiste sportlastega inimestele energiat terveks päevaks,» ütles Kõlvart.

2015. aastal esmakordselt toimunud spordihommik kutsub nüüd igal aastal novembrikuus linlasi aktiivselt liikuma. Spordihommiku eesmärgiks on inimestele meelde tuletada, et mõõdukas liikumine on aastaringselt oluline ning ka pimedal ja külmal ajal leiab selleks erinevaid võimalusi.